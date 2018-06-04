"Мне хотелось плакать": 7 детей из одной семьи потеряли ноги из-за взрыва боеприпаса. Фоторепортаж

Четверо людей погибли, а 7 – остались без ног в результате взрыва неразорвавшегося снаряда в Джалалабаде, Афганистан.

Как сообщает NYT, 29 апреля после боя талибов и афганских солдат одиннадцать членов семьи Мирза Гюль, 10 из которых дети, нашли незнакомый предмет за домом. Двое из малышей подняли его, и 16-летний Джалил понял, что это опасно: он попытался вырвать ракету, но в схватке она упала и взорвалась.

NYT

NYT

NYT

NYT

К ночи четверо были мертвы, в том числе Джалил, который пытался спасти их всех. Семь оставшихся в живых - трое братьев и четверо их двоюродных братьев - потеряли ногу или даже обе.

В течение следующих двух дней врачи в Нангархарской районной больнице в Джалалабаде круглосуточно работали, пытаясь восстановить поврежденные конечности, а затем ампутировали их, обнаружив, что их нельзя спасти.

"Я хотел плакать, - сказал начальник ортопедической службы доктор Сайед Билал Мяхель, который отвечал за операционную. - У нас здесь много ампутаций, но это были дети и все из одной семьи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая в Афганистане прогремел взрыв: погибли минимум 16 человек.