Митрополита Епифания признали самым влиятельным из религиозных лидеров Украины

Главу Православной Церкви Украины, Блаженнейшего Митрополита Епифания признали самым влиятельным из религиозных деятелей Украины.

Как сообщила пресс-служба ПЦУ, журнал "НВ" ко Дню Независимости обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.

В этом году в него впервые вошел Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Епифания признали самым влиятельным из религиозных лидеров Украины ПЦУ

"Как глава Поместной Церкви он признан экспертами, которые укладывали рейтинг, самым влиятельным из религиозных деятелей Украины. Мы искренне приветствуем Митрополита Епифания с этим достижением, поскольку оно свидетельствует как о его личном авторитете, так и о достижениях всей Украинской Церкви", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, главой поместной Православной Церкви Украины стал епископ УПЦ КП Епифаний.

Епифаний (в миру Сергей Петрович Думенко) родился 3 февраля 1979 года в селе Волково Ивановского района Одесской области. С 2003 по 2005 преподавал в Ровенской духовной семинарии УПЦ КП.

С благословения Святейшего Патриарха Филарета 21 декабря 2007 в Михайловском Златоверхом монастыре был пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского. В январе 2008 года назначен секретарем патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Решением Архиерейского собора УПЦ КП от 28 июня 2013 года возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и предназначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

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