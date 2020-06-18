Митрополит ПЦУ Симеон заразился коронавирусом

Глеб Иванов Общество 17:31, 18.06.2020 Обновлено: 18:13, 18.06.2020

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) инфицировался коронавирусом.

Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины. COVID-19 у священнослужителя обнаружили во время планового лечения хронической болезни. На данный момент он проходит курс лечения в больнице под присмотром винницких врачей.

"Учитывая то, что в Украине в целом и в Винницкой области в частности в последние дни наблюдается увеличение случаев заражения коронавирусом, призываем людей быть осторожными и соблюдать карантин, который должен защитить ваше здоровье и жизнь", – говорится в сообщении.

Лица, контактировавшие с митрополитом, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора уже сдали тесты на коронавирус, а в храме проведена дезинфекция.

Митрополит Симеон перешел в Православную церковь Украины из Украинской православной церкви Московского патриархата. Он имеет постоянное место в Священном синоде ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом суточного прироста.

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