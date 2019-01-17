Что бы вы подумали о человеке, который хвастается умением насылать смертельные проклятия?

Что он участник "Битвы экстрасенсов" и декламация эзотерических глупостей является частью его сценического образа? Или что все это самопиар вокзальной ворожки, которая приписывает себе магические способности, для того чтобы привлечь новых легковерных клиентов?

Вы ошибаетесь. Рассказами об умении проклясть человека "наверняка" наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел прокомментировал информацию о пропаже 10 ценных предметов, переданных на хранение монахам. "Что-то никто не смотрел, что в храмах были ремонтные мастерские, - пишет Лариса Волошина для ДС. - Были открытые дискуссии о выселении этих мастерских, и я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерли.

После этого они написали открытое письмо-жалобу на меня Блаженнейшему митрополиту Владимиру, и, когда я с ним говорил, я увидел, что у него из глаз "идут искры". Это я нежно так говорю. Он спросил меня, почему я позволяю себе проклинать музейщиков, ведь у них умерли три человека. Я поворачиваюсь и говорю: "До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа". Правда. Еще один человек умер", — рассказал Павел.

Тут надо сказать, что некоторые места более чем 30-минутного монолога митрополита весьма живописны. Это и слова о "ветоши", которую Украина выдает за музейные ценности, и про иконы, которые митрополит Павел расписывал чуть ли не саморучно. Основной лейтмотив — все наше, даже то, что ваше. "Лавранаш".

Но самое показательное даже не это. Видео с рассказом о "святом проклятье" опубликовано в YouTube на канале "Лавра. Шлях до небес". Это намек? Издевка? Православный троллинг 80-го уровня? Обещание отправить кого-то на небеса в сочетании со смакованием подробностей смерти четверых музейщиков, которые всего лишь работали в ремонтных мастерских при монастыре, — это сюр.

Неужели среди огромной команды пресс-секретарей, операторов, интервьюеров не нашлось никого, кто посоветовал бы святому отцу вырезать фрагмент с восхвалением черной магии из видео, которое будет размещено на церковном интернет-канале?

Большинство комментаторов, которые потешаются над откровением о массовом убийстве словом, отмечают мистицизм настоятеля лавры и его искреннюю веру в силу собственного проклятия. Мол, каков поп — таков и приход. В смысле стоит ли удивляться, что среднестатистический прихожанин УПЦ МП продолжает верить в московскую монополию на божественную благодать, если духовный пастырь возомнил себя новым Мерлином?

Но ведь дело именно в вере. Митрополит Павел верит, что работники музейных мастерских умерли в результате его "святого проклятия". Это не вызывает у него никакого сомнения. Но тогда где же печаль? Где молитва о врагах? Где раскаяние за слова, сказанные в сердцах? Мы ни слова не слышим о христианских канонах, о любви к ближнему. Откуда эта радость и ленинский прищур в глазах?

На видео наместник Киево-Печерской лавры восклицает: "Какая мы зарубежная церковь в Украине? Мы украинская!" Но почему тогда не слышно призывов к россиянам прекратить войну? Почему крымские митрополиты, которые раздают ордена гауляйтеру Аксенову, кропят святой водой ракетно-зенитные комплексы, нацеленные в глубь материка? Почему не исключены из рядов Синода УПЦ МП и принимают участие в формировании церковной политики в Украине?

Новости РПЦ повторяет ошибки Кремля

Суть в том, что в результате определенных мутаций РПЦ превратилась в секту верящих, что смерть — это проявление защиты, ниспосланной свыше. Десятки тысяч погибших украинцев — это ведь тоже акт "заботы Путина об украинцах". В данном случае отец Павел ничем не отличается от пропагандиста Киселева или Путина с его знаменитым: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут".

Идеология "русского мира" дает разрешение на насилие всем своим приверженцам. Священники, скрывавшие в храмах Крыма и Донбасса оружие и иностранных диверсантов, чуть ли не канонизированные боевики Гиви и Моторолы, иконы с ликом душегуба Сталина, освящение российскими священнослужителями ракет "Сатана" — все это символы веры, против которых ни отец Павел, ни его прихожане никогда не протестовали. Дело не только в том, что эти люди источают мрак, распространяют тьму и взывают к самым низменным инстинктам. Страшно, что они верят в собственные бредни.

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