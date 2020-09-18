Митрополит Климент рассказал о тяжелом состоянии Балуха

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух, которого избили в Киеве, продолжает находиться в состоянии медикаментозной комы.

Об этом рассказал изданию “Гордон” митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент. Он постоянно находится на связи с лечащим врачом Балуха.

По его словам, медики не берутся прогнозировать дальнейшее развитие состояние больного, но подчеркивают, что пока оно "без изменений".

"Ситуация зависит от силы организма Володи и естественного процесса заживления. Он до сих пор в медикаментозном сне. Сколько это будет продолжаться, неизвестно. У него серьезная черепно-мозговая травма, поэтому, врачи мне пояснили, его нужно подержать в таком состоянии, чтобы раны зажили, отечность сошла и мозг восстановился. Есть определенные протоколы, и врачи действуют по ним. Они профессионалы и делают все возможное", – сказал Климент.

По его словам, последний раз он был у Балуха 10 сентября, поскольку полиция предпринимает определенные меры безопасности.

"Учитывая, что это было нападение на публичного человека, полиция обеспокоена. И чтобы не было еще каких-то эксцессов, принимаются серьезные меры безопасности", – отметил священнослужитель.

По его словам, показатели на мониторах в палате Балуха – пульс, давление, температура, – были в пределах нормы. Значительных повреждений на теле Климент не увидел, поскольку оно было прикрыто простыней.

"Не могу судить по ним об ущербе его состоянию. Но мы не знаем, каковы внутренние повреждения. Сейчас главное не то, есть ли на теле синяки, главное – чтобы он вернулся к нормальному состоянию, вышел из медикаментозного сна в полном рассудке и здравии. Надо молиться за это. Он сам физически хорошо развит, он сильный, пережил голодовку, издевательства в российской тюрьме. Надеюсь, он сможет восстановиться", – отметил Климент.

Как сообщал OBOZREVATEL: