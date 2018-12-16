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Митрополит Епифаний: стало известно о ''закрытой странице из жизни'' главы единой церкви

21.9тЧитать материал на украинском

Глава новосозданной единой Православной церкви Украины Митрополит Епифаний долгое время помогает украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, однако не афиширует это.

Об этом рассказал епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) в эфире "Еспресо.TV". Он уточнил, что Митрополит делает это от начала аннексии Крыма.

"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят — владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Балуха, и то, что я смог съездить к Сенцову. Это помощь, которую он оказал", — сообщил Климент.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

facebook.com/epifaniy

"Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", — добавил епископ.

При этом он особо подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые значимые факты биографии 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦУкраинские политзаключенные в России
Персоны
Митрополит ЕпифанийОлег СенцовВладимир Балух
Место
Украина
Теги
единая церковьУПЦ КП
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