Митрополит Епифаний: стало известно о ''закрытой странице из жизни'' главы единой церкви

Глава новосозданной единой Православной церкви Украины Митрополит Епифаний долгое время помогает украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, однако не афиширует это.
Об этом рассказал епископ Симферопольский и Крымский Климент (УПЦ КП) в эфире "Еспресо.TV". Он уточнил, что Митрополит делает это от начала аннексии Крыма.
"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят — владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Балуха, и то, что я смог съездить к Сенцову. Это помощь, которую он оказал", — сообщил Климент.
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy
"Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", — добавил епископ.
При этом он особо подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".
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