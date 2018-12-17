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Костянтин Холодов
Костянтин Холодов
Капелан ЗСУ, священник УПЦ КП Все статьи автора

Митрополит Епіфаній благословив нас бути присутніми на Майдані у найважчі часи...

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Митрополит Епіфаній керує нашою єпархію понад 5 років. За цей час ми полюбили його. Одна з рис, яка в ньому вирізняється найбільше - людяність.

Один з перших кинувся допомагати війську. Перший гуманітарний вантаж зібраний на парафіях Київської області - був зібраний з ініціативи митрополита Епіфанія. Саме він, як керуючий архієрей, благословив мене на капеланське служіння.

Саме він благословив нас бути присутніми на Майдані у найважчі часи...

Я тішуся, що нашим Предстоятелем Собор обрав митрополита Епіфанія!!!

Ес полла еті деспота!!!! Многії і благії літа, владико!!!

P.S. На обох фото владика Епіфаній завантажується і відправляє вантажі допомоги Українській Армії на Сході країни...

Митрополит Епіфаній благословив нас бути присутніми на Майдані у найважчі часи...

Митрополит Епіфаній благословив нас бути присутніми на Майдані у найважчі часи...

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Автор
Костянтин ХолодовКостянтин Холодов
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Костянтина Холодова
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