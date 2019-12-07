"Нет капитуляции": перед встречей Путина и Зеленского в Киеве пройдут массовые акции протеста

В воскресенье, 8 декабря, в Киеве пройдет акция протеста против капитуляции Украины. Начало митинга запланировано на 13:00 на Майдане Незалежности.

Выйти на Майдан украинцев призвали три политические фракции: "Голос", "Батьківщина" и "Европейская солидарность". OBOZREVATEL будет вести текстовую трансляцию происходящего (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Протесты в Киеве

Оппозиционные политики заявили, что в преддверии встречи в нормандском формате властям Украины нужно напомнить о "красных линиях" по Донбассу. По мнению "Голоса", "Батьківщини" и "ЕС", Владимиру Зеленскому ни в коем случае не следует идти на компромисс с Кремлем в таких вопросах, как смена европейского курса Украины, возможная федерализация государства, деоккупация и возвращение Крыма. Соответствующее обращение экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме того, в Киеве запланирована еще одна акция протеста "Варта на Банковій". Она начнется 8 декабря, в 19:00 под Офисом президента Украины и продлится до 9 декабря. Ее анонсировало "Движение сопротивления капитуляции".

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий в эфире "4 канала" подтвердил участие своей партии в акции. Он заявил, что парламентская оппозиция не имеет влияния на монобольшинство "Слуги народа", поэтому общество обязано само выразить свое мнение.

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Как писал OBOZREVATEL:

Накануне саммита в "нормандском формате" политические партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батьківщина" приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

21 ноября, в День достоинства и свободы на Майдане Незалежности прошло вече против капитуляции.

29 октября под Офисом президента Владимира Зеленского прошла акция протеста в связи с началом разведения войск в Золотом на Донбассе. По мнению участников, отвод больше похож на отступление украинской армии.

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