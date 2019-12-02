Мистический день 4 декабря: маг сказал, как им воспользоваться

Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал о том, что день 4 декабря будет благоприятен для "заговоров на удачу".

"Первая четверть луны считается магической, потому что размеры светлой и темной стороны луны одинаковы. А все силы Вселенной проявляются в точках равновесия между противоположностями", – пояснил он в блоге OBOZREVATEL.

По словам Игоря Мехеды, в этот день "благоприятны любые действия". В частности, он порекомендовал изготовить талисман на удачу.

4 декабря можно изготовить талисман на удачу

"Если прочесть эти слова над любой вещью, она будет приносить удачу. "Как белка шубку носила, не сносила, так бы и эта (название вещи) мне удачу приносила. Сегодня, завтра, всегда! Да будет так! Аминь", – рассказал он.

Игорь Мехеда добавил: период растущей луны, который в декабре выпадает на 1-10 числа месяца, хорош для действий, связанных с началом чего-то нового – "открытие бизнеса, подача бумаг, заявлений, обращений, шаги по воплощению задумок и проектов".

Кроме того, "в дни возрастающей луны наши предки читали специальный заговор. Глядя на луну правым глазом, они шептали: "Тебе, луна, быть полной, а мне здоровым", "Тебе, луна, быть полной, а мне богатым" и так далее. Заговор читался не менее пяти минут", – рассказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, что в полнолуние можно обращаться к Высшим Силам с любыми просьбами. Вероятность воплощения в жизнь желаний существенно возрастает, заверил он.

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