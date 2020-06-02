Миру пригрозили страшной эпидемией птичьего гриппа: какие риски на самом деле и кому стоит бояться

В ближайшее время человечество может столкнуться с пандемией, которая будет страшнее коронавируса, и это может привести к гибели половины населения Земли. Известный британский ученый Майкл Грегер потенциальным источником новой болезни называет птицефабрики, где, по его словам, в "ужасных условиях содержат миллионы кур".

Чем и как птичий вирус может угрожать человечеству – читайте в материале OBOZREVATEL

Источником смертельных вирусов для человека всегда были животные

Грегер уверяет, что обычно люди инфицируются вирусами от животных. Например, туберкулез пошел от коз, корь – от коз и овец, оспа – от верблюдов, проказа – от водяных буйволов, коклюш – от свиней, брюшной тиф – от кур, а коронавирус – от летучих мыши. Кстати, COVID-19, по словам ученого, – "легкая репетиция на двоечку" по сравнению с новой угрозой птичьего гриппа, которая может стать очередной пандемией.

"Чтобы избежать новой вспышки птичьего гриппа, следует уничтожить всех кур на свете или же изменить условия их выращивания. Чем больше скученность животных во время выращивания, тем сильнее риск оказаться "затянутыми в новый виток неизвестной инфекции". Пока на свете есть птицы, будут и пандемии", – подчеркнул медик.

Птичий грипп

Американский биолог Константин Чумаков, который занимается разработкой вакцин, в комментарии OBOZREVATEL подтвердил, что все человеческие вирусы сначала возникали в животном резервуаре, а потом перешли на человека. И если у нее нет иммунитета – возбудитель распространяется легко и быстро.

"Он разлетается, как огонь по сухому сену. Но когда значительная часть населения переболеет и возникает популяционный иммунитет, вирусу уже сложно распространяться. Он становится не слишком вредным. Кстати, тот же SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, тоже не слишком вреден. Смертность среди инфицированных меньше, чем 1%, хотя официальные данные свидетельствуют о 2-5%. В общем, в мире огромное количество вирусов – это они хозяева на этой земле, а не мы", – подчеркнул биолог.

"Тот же коронавирус – не первый и не последний вирус, с которым человечество сталкивается в целом. Люди начинают завоевывать новые ареалы для проживания, а там может находиться разнообразное количество патогенов. Они постоянно присутствуют в нашей природе. Поэтому люди должны создать новую систему безопасности, которая будет защищать нас от глобальных опасностей. Если выводов не сделают – следующая эпидемия будет значительно страшнее", – отметил в комментарии OBOZREVATEL украинский инфекционист Владимир Курпита.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что передача вируса зависит исключительно от его мутации передаваться от животного к человеку, соответственно – от человека к человеку. Такая вероятность очень мала. Больше шансов, что такой вирус могут создать искусственно.

"Если ученые и ведут такие исследования по какому-то из вирусов – все строго засекречено. Потенциально это считается серьезной угрозой на уровне бактериологического оружия. В общем, птица не представляет угрозы для людей сейчас. Но исключить ее на 100% пока нельзя. Если она будет возникать – птицу просто сожгут. Пока это надежный метод борьбы с возбудителем. Но человечество и медицинская система каждой страны всегда должны быть готовы к новым вирусам", – уточнил он.

Что такое птичий грипп и в чем его опасность

Птичий грипп, высокопатогенный серотип вируса гриппа А – H5N1, – острая инфекционная вирусная болезнь птиц, которая поражает органы пищеварения, дыхания и имеет высокую летальность. Некоторые штаммы могут передаваться человеку. Заразиться можно через близкие контакты с инфицированными птицами. Распространение вируса птичьего гриппа от одного больного человека к другому случается достаточно редко. Однако вспышки были.

Первый подтвержденный случай заражения людей вирусом случился в Гонконге в 1997 году. Тогда инфицировалось 18 человек, из которых 6 умерло. У больных был тесный контакт с зараженной домашней птицей.

С тех пор вспышки птичьего гриппа время от времени возникают среди птиц и людей во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Японии, России, Казахстане. Самая крупная вспышка птичьего гриппа зафиксирована в 2003 году – из 861 инфицированного умерло 455 человек.

В Украине в этом году в январе на птицеферме в Винницкой области из-за подобной вспышки пришлось уничтожить более 100 тысяч голов птицы.