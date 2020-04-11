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11 апреля • обновлено в 20:44
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Миру грозит новая эпидемия после отмены карантина - вирусолог

7.5т
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Отмена карантинных мероприятий после снижения числа заболевших коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию COVID-19.

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Об этом профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус — 2", передают РИА Новости.

"Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. У нас есть серьезные опасения, что после того, как число инфицированных значительно упадет, а это произойдет в ближайшие два-три месяца, ограничения будут отменены. В результате мы снова столкнемся с эпидемией", — заявил он.

Мир ожидает новая эпидемия коронавируса

Мир ожидает новая эпидемия коронавируса

При этом Шульц считает, что для предотвращения сложившейся ситуации в будущем мировые лидеры будут вынуждены возвращаться к ограничительным мерам в течение этого и следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, мир накроет вторая волна коронавируса сразу после первой, но есть большая вероятность, что она будет менее агресивной и количество тяжелых случаев уменьшится. Вирусолог рассказал, почему вирусу "невыгодно" быстро убивать людей.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все правильно!период регионалтных бардаков-пе.ре.во.ро.тов,решили сменить на тотальное стойло,продолжение эксперимента по управлению поголовьем.
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