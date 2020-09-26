Мировые лидеры выразили соболезнования Украине в связи с катастрофой Ан-26 под Харьковом

Мировые политики выразили Украине соболезнования в связи с гибелью курсантов и офицеров в катастрофе Ан-26 под Харьковом.

Так, о сожалении по поводу трагедии уже написали в своих обращениях и на официальных страницах в Twitter представители власти Польши, ЕС и Канады.

Как сообщает УНН, президент Республики Польша Анджей Дуда направил послание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Расстроенный новостью о трагических последствиях авиакатастрофы самолета, на борту которого находились студенты Харьковского национального университета Военно-воздушных сил Украины, выражаю вам от имени польского народа и себя самого глубокое сочувствие. Могу вас заверить, что в эти болезненные моменты мы объединены горем и скорбью с семьями погибших и со всем украинским народом", – заявил польский лидер.

Также соболезнования украинскому народу выразил вице-президент ЕС и высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета в этот вечер в Чугуеве, Украина. Мыслями я вместе с семьями и друзьями тех, кто потерял жизнь. Мои соболезнования от имени ЕС президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру обороны Андрею Тарану", – написал он в Twitter.

Обращение к семьям и друзьям погибших в личном микроблоге опубликовал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Какие печальные новости из Украины. Мы выражаем наши соболезнования семьям и друзьям, которые потеряли близких в авиакатастрофе, и желаем выжившим скорейшего выздоровления. Наши мысли с вами сегодня вечером", – написал политик.

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