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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Ситуація складна: світ готується до можливої війни

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Всі поспішають підготуватися до можливої ​​війни.

Вкладаються мільярди грошей в зміни інфраструктури. Якби не позиція громадян України на Майдані, то деякі реформи ми б не побачили, бо були б на російському боці у цій війні.

Реформа армії, підготовка, її нове забезпечення - все це завдяки Майдану, що поміняв політичний вектор і показав, як українці готові помирати і вбивати за Свободу.

США підводить танкові бригади. До Ужгорода провели вузькоколейку від Будапешту і відновили аеродром.

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Єврокомісія та міжнародний банк виділяють майже 900 мільйонів євро на оновлення ж / д інфраструктури України.

Інвестиції в Україні будуть спрямовані на модернізацію, електрифікацію та збільшення пропускної спроможності залізничного сполучення за маршрутами до західного кордону і в напрямку від півночі на південь.

Все для туристів).

Бо на кожну агрессію макак із ядерною дубінкою людство знайде свої методи боротьби.

Чому зараз така ганебна ситуація в ПАРЕ?

Бо Захід неготовий воювати з РФ.

Їх інфраструктура не готова.

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В цьому році в США вийшла велика доповідь по невійськовим методам стримання РФ.

США невстигають розгорнути своє угруповання військ у найближчі два роки. Збільшення присутності в Східній Європі та вкладання мільярдів в інфраструктуру - це намагання поліпшити ці спроможності.

Армій Європи не вистачає навіть для захисту Балтії.

Вирішили давати зброю нам.

А РФ вирішило поміняти в нас Парламент.

Ситуація настільки важка і складна, особливо з врахуванням російського лоббі в ЕС, що наш єдиний шанс - це розвиток громадянського суспільства в Україні, як засобу здатного забеспечити спотикання російської агресії та її затримки на певний час.

Ми маємо виходити на протести проти будь-яких дій проросійського реваншу і тим самим тягнути час.

Студенти вийшли проти Портнова, нібито дріб'язок, а вони дали нам декілька зайвих днів. Грузини вийшли на свій Майдан і маємо ще пару тижнів.

РФ сьогодні привела війська у бойову готовність, тепер має проводити навчання з Беларусією, зробила ядерні випробування, анексувала Азовське море. Все іде до війни.

І всі хотіли б, що б вона була маленька і тут, а не велика і там.

Тож тягнуть час.

І ми маємо тягнуть і використовувати його для модернізації армії та підготовки суспільства.

Знову масові скарги на мій основний акаунт і чергові спроби забанити мене.

Та правду не приховати.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Ну и прозорливый наш Мырослав, как жеж мы ж без него ж. Венгры уже ветку узкоколейную протащили до Ужгорода, видно, шо прикроят своих соотечественников если шо. Поляки прокладывают автошляхи с усиленною основою до Львова и Луцка, под Абрамсы, теж если шо, взять под контроль южные "крёсы". Румыны снабдили паспортами всех ,кто хотел в Буковине, и если шо, то Румынешти у нас в гостях, а х..ли братья. Как говорится операция по усечению, тю - защите территории, пройдет тихо и безболезненно. Под громкие одобрямс в защиту западной демократии на Украине . Да Мырославчик. Так шо ты молодець ,усе сечешь.патриот наш незаменимый. Кстати русских в Совет Эвропы вновь прыгласили. Ой не к добру Да?? Мырослав.!!!!
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- Справедливость
- Справедливость
В этой ситуации нужно как можно быстрее договоренность с США, чтобы мы были стратигичним партнером. По типу Израиля восстановления ЯО, для начала хотя бы ТЯО мощностью до 1 Мт, модернизация систем ПВО (возможно закупка), производство систем РЭБ и увеличить производства оборонного комплекса путем работы в 3 смены, если нам не безразлична судьба Украины в такое сложное время.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а ты думал ,что мандалай сотворили из за того ,что янки влюбились в вышиванку и шаровары...?держи варежку шире.
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