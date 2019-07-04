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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Оказалось, что война и ежедневные смерти – это нормальное явление

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Для ознакомления с тезисами от спонсоров новой власти.

Игорь Коломойский о войне на Донбассе для издания НВ: "Это внутренний гражданский конфликт".

"А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт", — заявил он.

По словам Коломойского, конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", несмотря на присутствие там российской военной техники и российских военных.

"Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" — заявил олигарх.

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Он добавил, что США предоставили Украине военную технику, "чтобы поддерживать конфликт на Донбассе", потому что "Америке выгодно держать санкции против России".

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В ДНР-ЛНР 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", — сказал олигарх.

Теперь знайте, что война и ежедневные смерти и ранения – это нормальное явление.

К власти пришел враг. Он ретранслирует российскую пропаганду. Очевидно, что Россия и Зеленский-Коломойский уже договорились и теперь мы наблюдаем реализацию их плана.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассевооружения
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессорвойнаСША
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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