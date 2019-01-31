У Путина есть единственная грань. Это важно для Украины – Гозман

Президент США Дональд Трамп заявил, что Советский Союз стал Россией из-за войны в Афганистане. По мнению американского президента, именно активное участие СССР в этой войне привело его к банкротству, а вследствие – к развалу.

Сейчас похожая ситуация происходит и в современной России, которая направляет миллиарды на войну в Украине и Сирии. Трата баснословных денег на поддержание своей военной мощи больно бьет по российскому бюджету, к этому же можно добавить и мировые санкции, которые вводятся западными странами в связи с агрессивными действиями Москвы.

Ожидает ли Россию судьба Советского Союза OBOZREVATEL обсудил в интервью с российским оппозиционным политиком Леонидом Гозманом.

– Леонид Яковлевич, вы согласны с версией Дональда Трампа о распаде СССР, и учитывая те события, которые развиваются вокруг РФ, может ли она повторить судьбу Союза?

– Конечно, Трамп прав, и все знают, что одним из основных факторов распада СССР было то, что Союз не выдерживал диких расходов на вооружение. Проблема была в том, что модель экономики СССР была не эффективна, население кормилось только благодаря продаже энергоносителей, а когда упали цены на нефть, это стало совершенно невозможным.

Дональд Трамп

Так что Трамп совершенно прав, потому что даже "крымнашисты" и те, кто голосуют за Путина, понимают связь нарастающих военных расходов и падения качества жизни. Они еще могут объяснить нарастание военных расходов тем, что все против нас: "бандеровцы", "пиндосы" и прочие, тотальной внешней агрессией, но тем не менее они уже понимают, что пушки и масло не совместимы на самом деле.

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Наша экономика находится в тяжелом положении. Чтобы понять это, не надо быть экономистом, нужно ходить в магазин. Цены растут, причем быстро.

У нас усилились ложь и лицемерие, такое уже было в СССР, когда постоянно скрывалась правда, которая была врагом власти. За правду сажали диссидентов, которые открыто говорили о реальном положении дел в стране. Сейчас происходит что-то подобное, и они также лицемерят и также пытаются обмануть людей.

Стали снижать объем товара в упаковке. То есть молока теперь не литр, а 875 мл, сладкая газированная вода вместо литра, стала 900 мл., яиц в упаковке стало не десять, а девять, при этом цена осталась прежней.

Понятно для чего это делается, чтобы люди не видели реальной ситуации и не расстраивались, с другой стороны, это расчет на идиотов, потому что 9 яиц не станут десятью.

Как и раньше, они пытаются манипулировать общественным сознанием самым примитивным образом, например, выпустили фильм под названием "Т-34" – совершенно бездарная картина, я смотрел отдельные фрагменты, производит жуткое впечатление. Бездарная подделка про подвиг каких-то танкистов. Выпустили его в прокат на Рождество, между прочим, и всю рождественскую неделю показывали, как спаситель явился в виде танка.

Леонид Гозман Facebook

После они рассказали, как замечательно этот фильм идет в прокате, что его посмотрело 5 млн человек, полтора миллиарда прибыли. В новостях рассказывают, что в каком-то городе на фильм пришли учащиеся спортивной школы в полном составе.

Ребята, мы что не помним, как это делалось в СССР, когда солдат приводили строем в кино? А еще говорят, что в эти дни кинотеатры не показывали других фильмов, только этот, и не удивительно, что он вышел в лидеры проката. Если вы приходите в столовую, а там одно блюдо, так это блюдо и будет выбором покупателя.

У нас повторяется не только то, что сказал Трамп, о жутком росте военных расходов за счет всего остального, у нас повторяются базовые для СССР ментальные вещи и это очень опасно, потому что у властей возникает ощущение, что они могут продать публике, что угодно, и это также опасно для Украины.

Например, они могут сказать, что украинские войска напали на Ростов. Впрочем, по инциденту в Керченском проливе, они тоже говорили, что это ваши корабли нарушили границы, а мы просто вынуждены отвечать на агрессию со стороны Украины. Так вот, власти убеждены, что народ поверит во все, что им скажут, и про нападение на Ростов в том числе, для них это снижает порог для проведения каких-то авантюр, но они не смогут это сделать на самом деле, потому что им никто не верит.

– Кажется, что российские власти вообще не очень реагируют на мнение своего народа?

– Это да, но все-таки пока немного реагируют. Но главное, что касается Украины, что для вас важно – это то, что у Путина есть единственная грань, которую он не может переходить. Он не может допустить масштабных человеческих потерь. И не потому, что ему жалко, я не могу залезть к нему в голову и узнать, что он думает по этому поводу, а потому, что из-за этого очень сильно упадет поддержка народа по украинскому направлению, которая и так уже снижается.

Владимир Путин

Большинство считает, что на Донбассе практически нет потерь именно среди россиян. Почему они еще настаивают, что в Украине идет гражданская война? Потому что у нас говорят: "Погибло 12 тыс. людей, но это все "бандеровцы", это украинцы, а наших там нет".

Хотя все понимают, что мы даем туда деньги и оружие, но то, что там воюют и погибают наши солдаты, это все здесь засекречено.

Если начнутся масштабные потери – этого уже не скроешь, и люди узнают про это, поэтому наше руководство на это не пойдет, чтобы не потерять поддержку.

– И все-таки, по вашему мнению, есть какие-то предпосылки, что Россия повторит путь СССР, или в условиях другого времени, это может произойти как-то иначе?

– Знаете, СССР распался удивительно благополучным образом, в момент распада не было никакой войны, просто сели и договорились – это чудо произошло. И спасибо за это лидерам Советских республик, у них у всех хватило ума и ответственности сделать это без крови.

Подписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств

Это потом начались войны в Азии, в Чечне, и вот сейчас, тот кошмар, что у нас с Украиной происходит. Но, боюсь, что распад России, если он произойдет, может произойти с большой кровью.

А может ли он произойти? Да, конечно может, более того, многие считают это самым вероятным сценарием развития событий. И кстати, авантюра с Крымом будет этому способствовать, потому что Крым – это замечательный пропагандистский пример для наших сепаратистов, которые напомнят Путину о его словах, что референдума в Крыму достаточно для его отделения от Украины и присоединения к России.

Теперь, например, на Дальнем Востоке могут сказать: "Мы провели референдум и решили – идите вы н*фиг, у нас своя независимая страна". А все потому, что Россия, на самом деле, гигантская страна, с 9 часовыми поясами, и она должна постоянно скрепляться чем-то. А у нас же ничего этого нет, кроме русского языка, на котором говорит подавляющее число населения РФ.

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Но посмотрите, если ты живешь во Владивостоке, например, то тебе до Токио лететь быстрее и дешевле, чем до столицы своей Родины. С тем, что быстрее, конечно, ничего не поделаешь, это география, но почему до Токио или Сеула лететь дешевле? Подавляющее большинство жителей Дальнего Востока ездят на поддержанных японских праворульных машинах и бизнес ведут с Китаем, Кореей и Японией. То есть у нас есть объективные основания, которые снижают целостность страны, а на это еще накладывается некомпетентность власти, коррумпированность, негативизм по отношению к центральной власти, который растет с каждым днем, поэтому вариант распада России, более чем вероятен.

– Говорят, что в российских регионах все же боятся проявлений сепаратизма, так как они тут же будут подавлены войсками.

– Понимаете, на самом деле это очень сложный вопрос: а есть ли эти войска? Этого никто не знает заранее. В 1979 году шах Ирана Мохаммед тоже считал, что у него есть гвардия, а выяснилось, что гвардия его предала и за один день перешла на сторону аятоллы Хомейни.

Как-то на Дальнем Востоке уже были волнения, когда в Москве решили запретить машины с правым рулем, потому что они увеличивали аварийность. Это совершенно правильно, но они не подумали о том, что целый регион ездит на машинах с правым рулем и запретить правый руль, значит отобрать у мужиков автомобили. И волнения были, а для подавления этих волнений туда самолетами перебрасывали ОМОН из Москвы, потому что те, кто был дислоцирован на Дальнем Востоке, были ненадежны.

И если это один очаг, то на него, наверное, соберут силы, а если таких очагов будет 15? А если это одновременно Калининград, Дальний Восток, Татарстан, Якутия, Кавказ, то черт его знает, хватит или не хватит.

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В каком-то смысле РФ осталась империей, потому что у нас есть регионы с таким инокультурным нерусским населением, например - Кавказ и Татарстан. Но империи стоят не только на силе, но и на привлекательности, на том, чтобы люди хотели в ней жить, а если нет?

Посмотрите, как разваливается "русский мир", страны переходят на латиницу: Казахстан перешел, Азербайджан перешел, Сербия переходит. РПЦ загнала себя в полную изоляцию.

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