До войны я был сторонником Жванецкого и его беспрецедентного гения.

А сейчас Портников хорошо подметил, что его юмор был частью культуры, в которой правду можно было говорить только намеками.

Эта культура сыграла свою роль в распаде совка, ведь была едва ли не единственной формой протеста, способной существовать долго.

В начале войны Жванецкий не поддержал вторжение России, в отличие от многих российских коллег. Он не ездил через Россию в Крым. Но этим и ограничился.

Жванецкий никогда не был бунтарем. Он осторожно ходил по краю, пользуясь своим юмором и талантом. За них ему многое сходило с рук в России, СССР и Украины.

В начале войны я смог попасть на его концерт. Там он повторил свою шутку 2010 об Украине и Грузии, которые, как молодожены, хотят жить отдельно от родни (России). Часть зала не засмеялась. Потому что это больше не казалось смешным. Это был мой последний поход на концерт ММЖ.

Он очень тонко чувствовал своего слушателя. Но здесь его "чуйка" подвела. Еще сильнее она подвела его, когда он принял в 2019-м орден из рук Путина, пусть и за заслуги в области культуры. Думаю, что как у носителя тоталитарной травмы, у Жванецкого оставалось много внутреннего, плохо скрытого увлечения культом диктатора. Потому что бунтари делятся на две категории: тех, кто стремится к свободе для себя и других, и тех, кто хочет улучшить свой комфорт и позиции в иерархии.

Из уважения к таланту своего бывшего кумира, я не цеплял этих тем публично. А иногда, по старой памяти, цитировал его отдельные шутки. Теперь ММЖ не стало и можно подвести некий итог.

Сейчас, вполне ожидаемо, его смерть будут использовать для попыток "склеивания братских народов на фоне общей потери", а тех, кто будет вспоминать его гражданскую позицию, будут выставлять максимально экзальтированныім "воинствующим меньшинством". А Россия попытается присвоить на этом фоне его культурное наследие себе. И это нормально. Это естественная часть информационной войны. От этого Москвы в его произведениях не станет больше, чем Одессы, сколько бы ни было попыток сместить этот акцент. Мы уже это проходили с Гоголем.

Жванецкий больше уже не примет наград и не пошутит за гранью. Его будет труднее использовать для строительства общего культурного пространства с агрессором или для посева вражды. Он просто останется выдающимся украинским писателем и Народным Артистом и юмористом с невнятной гражданской позицией.

Жванецкий говорил, что не хотел бы дожить до возраста, когда не сможет себя обслуживать. И у него плюс-минус получилось.

Жаль, что он дожил до возраста, когда одним поступком смог потерять часть признания, полученного десятилетиями работы перед этим. Но это уже часть биографии, до которой не все дочитают в справочниках, в отличие от его бессмертных произведений.

Это не сделает его наследство ни менее гениальным, ни менее украинским.

Мирного сна, гений. Спасибо за улыбки!

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