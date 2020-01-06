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6 января • обновлено в 19:20
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"Мира в каждой семье!" Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с рождественскими праздниками.

В соцсетях глава государства пожелал украинцам мира и единства. Публикуем полное обращение Зеленского:

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин.

Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кутьи!

Христос рождается! Славим его!"

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, в будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рождество
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сергей Пташкин 2 недели назад (изменено) Привет из Луганска! Чесно говоря у нас почти также,но цены на продукты удивили! Пенсия 1900гр,это где-то 4500р ,моя бабушка получает 4200р,это меньше,но коммуналка у нас на много дешевле,хлеб дешевле,проезд 5 р,для пенсионеров,картошка в среднем20р,пенсию с января повышают на 20%,некоторые пенсионеры две пенсии получают,не пойму ,почему в Украине говорят что у нас полный п- дец ? Но у нас есть действительные причины,знаете какие,но блин это цены и это Ашан!!!!! Цены многие как в рублях,особенно на хлеб,бензин у нас 43-аи92,да уж,это у нас не так все плохо,да и медицина у нас дешевле,много с Украины лечиться едут
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Махно Семен
Махно Семен
А не пошел бы ты, чувак...куда нибудь отдохнуть.....
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Куни Чан
Куни Чан
Махно Семен, так он отдыхает, это запись)
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Gordon Yury
Gordon Yury
Помните старый советский анекдот - "Все во имя человека, все для блага человека! И чукча, приехав в москву, видел этого человека." Так и украинцы имели возможность увидеть этого человека в телевизоре!!! Видимо 73% голосовавших за Зе, испытали неподдельную радость от того, что лицезрели своего кумира!
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