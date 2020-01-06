"Мира в каждой семье!" Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с рождественскими праздниками.

В соцсетях глава государства пожелал украинцам мира и единства. Публикуем полное обращение Зеленского:

"Колядку колоколов", написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Так украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру.

Это дух надежды, добра, ожидание чуда и невероятного единения, которое царит за столом, когда семья собирается на Святой ужин.

Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье!

Всем вкусной кутьи!

Христос рождается! Славим его!"

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, в будущем Православная церковь Украины перейдет на Григорианский календарь, и тогда все церковные праздники будут перенесены.

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