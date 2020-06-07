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7 июня • обновлено в 21:07
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Мир ждут засухи, высокие температуры и циклоны по месяцю: появился аномальный прогноз

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В ближайшее время мир ждут засухи, аномальные температуры, шквалы и ливни.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала украинский метеоролог Вера Балабух. По ее словам, такому прогнозу способствует кардинальное изменение климата (полный текст интервью читайте тут).

"Погодные тенденции предыдущих лет в будущем только усилятся. В Арктике начали таять ледники, о чем свидетельствует недавние +33 в Якутии. Мир ждут засухи, аномальные температуры, шквалы и ливни, а также увеличение интенсивности блокировки перемещения циклонов с Атлантики, из-за чего будет меняться их траектория", – объяснила она.

Природные катаклизмы

Природные катаклизмы

Укринформ

По словам метеоролога, это означает, что если раньше действия циклонов или антициклонов продолжались неделю, то теперь могут держаться и до месяца. В качестве примера, она привела лето 2010 года, когда мощный антициклон сохранялся 56 дней.

"Половина Украины оказалось в области высокого давления. В восточных центральных и северных областях были побиты абсолютные максимумы – температура воздуха даже в Черниговской области достигала 42 градусов. А на Тернопольщине было только до +15. На западе Украины шли интенсивные осадки, которые приводили к паводкам", – напомнила Балабух.

На востоке Украины, по ее словам, преобладала очень большая засуха. А в России, которая находилась под влиянием антициклона, сложилась чрезвычайная ситуация, возникали довольно мощные пожары.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше Балабух объяснила аномальный холод начала лета в Украине.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Прогноз погоды
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