Миру грозят природные аномалии, разрушительный процесс начался 10 лет назад. Интервью с метеорологом

Процесс глобального потепления и существенного изменения климата запустился несколько десятилетий назад и его уже не изменить. За это время вода в Атлантическом океане прогрелась вглубь на 2 км. Это аномальное явление. Так же теплее стали и все океаны, что неизбежно приводит к резкой смене погоды в мире.

В ближайшие годы мир ждут засухи, ураганы, ливни, шквалы и аномально жаркие лета – рассказала в интервью OBOZREVATEL украинский метеоролог Вера Балабух.

Какой будет погода летом-2020

Тенденция глобального потепления в мире продолжается. Нынешнее лето может быть теплым и достаточно сухим, но сейчас появился другой процесс, который откорректирует этот прогноз – это существенное снижение температуры в районе течения Гольфстрим. Оно играет чрезвычайно большую роль в циркуляции атмосферы. Особенно Европы и Америки. Атлантика для нас является кухней погоды, от нее зависит, какие именно процессы будут преобладать и какие воздушные массы поступят.

Интенсивная циклоническая деятельность над Атлантикой и Северной Америкой привела к мощным заливам холодного воздуха, из-за чего снизилась температура поверхности океана.

Вера Балабух gazeta.ua

Почему у нас была такая аномально теплая зима? Потому что температура Атлантического океана была самой высокой за весь период наблюдений. Вся площадь океана прогрелась до почти двух километров, что привело к усилению циклонической деятельности на севере Атлантики. Эти циклоны приносили с полярных широт холодный воздух. Есть обратный эффект – снижение температуры океана, особенно в районе течения Гольфстрим. Аномалии достаточно большие, особенно в районе Мексиканского залива, у восточного побережья Америки и на севере Атлантики.

Поэтому у нас сейчас холодная погода, а в Западной Европе и Скандинавии – аномально тепло. Над Атлантикой продолжает сохраняться низкая температура, особенно в районе Гольфстрима, из-за чего уменьшаются риски экстремальной и длительной жары. Летом этого года могут быть сильные ливни, град и шквалы.

Как глобальное потепление влияет на климат на Земле

Деятельность развитой промышленности, которая сконцентрирована в одном месте, необязательно приведет к парниковому эффекту и повышению температуры именно в том регионе.

Существует такое явление, как диффузия. Это когда выбросы газа распределяются в атмосфере на разных широтах и высотах. В тропических широтах и регионах этот углекислый газ впитывается растительностью и океаном. Чем выше температура океана, тем больше газов он поглощает. В полярных широтах этого не происходит из-за низких температур и отсутствия растительности. Поэтому именно там наблюдается наибольшее повышение температуры, что в конечном итоге приводит к изменению циркуляции атмосферы.

Благодаря тому, что на полюсе холодно, а в районе экватора высокие температуры – в умеренных широтах образовывается течение, которое двигается с запада на восток вдоль параллели.

Это течение начинает "путешествовать", становится неустойчивым. Воздушные массы с южных широт поднимаются выше в арктические широты, а потом начинают двигаться на юг. Отсюда и резкое изменение температуры. На днях в Якутии было +33, в Турции +43, а буквально уже через двое суток эта температура снизилась почти на 25 градусов и стала +10-15 градусов. В Украине в это время было холодно. Вот такие огромные контрасты.

Зимой у нас преобладали юго-западные потоки. Воздух поступал не просто из южных районов Атлантики, а также из Африки, поэтому было очень тепло. Сейчас же у нас преобладают северные потоки, поэтому сохраняется довольно длительная холодная и аномальная для этого периода погода.

Как на погоду повлияла эпидемия коронавируса

Она может ухудшить ситуацию. Читала в исследованиях китайцев, что наибольшее количество заражений коронавирусом произошло при температуре от +6 до +20 градусов. На эти пределы приходится более 60% всех инфицированных.

Карантин существенно уменьшил загрязнение воздуха

По спутниковым снимкам четно видно, как из-за карантина уменьшилось загрязнение воздуха. Но процесс изменения климата начался. У нас очень высокая температура океана. Последние 10 лет – самые теплые на нашей планете. Особенно последние пять. В Атлантике практически вся толща океана прогрелась до глубины двух километров. Представьте себе – два километра аномально теплой воды. В Тихом океане такая же тенденция. В общем прогрелись все океаны. Эта огромная турбодинамическая машина запустила процесс, который очень трудно остановить.

Изменение климата в мире agroportal.ua

Эксперты говорят, даже если бы человечество прекратило выбрасывать газы – это бы не уменьшило температуру океана. Нынешнее ее снижение в районе Гольфстрима – скорее всего, временное явление. В перспективе она вернется к предыдущим показателям.

В ближайшие годы миру грозят засухи, ветры, шквалы

Погодные тенденции последних лет сохранятся. В средней и долгосрочной перспективе они даже усилятся, потому что все это происходит в очень больших масштабах. В Арктике начали таять ледники, о чем свидетельствует те же +33 в Якутии. Мир ждут засухи, аномальные температуры, шквалы и ливни.

К тому же растет такое явление, как увеличение интенсивности блокировки перемещения тех же циклонов с Атлантики, из-за чего меняется их траектория.

Развитие блокирующих процессов приобретает все больший и больший масштаб. Если раньше они продолжались с неделю, то сейчас могут продолжаться до месяца. В качестве примера, летом 2010 года мощный антициклон сохранялся, кажется, 56 дней. Половина Украины оказалось в области высокого давления, а западные регионы попали в ту часть, где преобладала циклональная погода. В восточных центральных и северных областях были побиты абсолютные максимумы – температура воздуха даже в Черниговской области достигала 42 градусов. А на Тернопольщине было только до +15, потому что регион находился в области низкого давления.

На востоке вообще не было осадков, преобладала очень большая засуха. А в России, которая находилась под влиянием антициклона, сложилась чрезвычайная ситуация, возникали довольно мощные пожары. В то время на западе Украины шли интенсивные осадки, которые приводили к паводкам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!