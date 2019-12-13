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13 декабря • обновлено в 14:37
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"Мир в неволе – тоже мир!" Епифаний высказался о Зеленском

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Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний признался, что поддерживает стремления президента Владимира Зеленского по противостоянию России и достижению мира в Украине дипломатическим путем.

Он подчеркнул, что дважды публично общался с действующим главой государства, и тот произвел на него приятное впечатление. Об этом священнослужитель рассказал в своем интервью для "1+1".

"Первая встреча была после избрания, но до инаугурации. Он посетил меня. Мы имели такое первое, ознакомительное общение с ним. У меня сложилось позитивное впечатление, что у него есть желание что-то сделать полезное для развития украинского государства в целом. На него возлагается большая ответственность", – отметил Епифаний.

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Зеленский и Епифаний

Зеленский и Епифаний

Митрополит также добавил, что во второй раз виделся с Зеленским на встрече с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

"Мы выразили поддержку президенту в это нелегкое, я бы сказал испытательное время. Потому что действительно на нем лежит большая ответственность. Все мы хотим, чтобы в Украине воцарился справедливый мир", – отметил Епифаний.

По его мнению, сейчас эта ответственность лежит именно на украинском государстве и лично на президенте. Он подчеркнул, что гарант должен найти "определенную формулу или рецепт для того, чтобы эта страшная необъявленная война России на территории восточной Украины завершилась".

Глава ПЦУ отметил, что у Зеленского, прежде всего, есть стремление, чтобы этот вопрос был разрешен каким-то дипломатическим путем – он действительно пытается его найти.

"Мир в неволе – это также мир. Все церкви были солидарны в том, что мы поддерживаем президента, который стремится, чтобы в Украине воцарился мир. Мы молимся. И пожелали ему успеха в тех переговорах, которые сейчас происходят", – подытожил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит Епифаний сказал, что у Православной церкви Украины есть большие ожидания от Владимира Зеленского как президента нашего государства.

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Автор
Марта Рок
Персоны
Митрополит Епифаний Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Православная церковь Украины
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Мир Миру
Мир Миру
"Зелене середовище", за вказівкою Путіна, почало наступ на патріотів НАЦІЇ і захисників України. Схоже, це і є "певна формула або рецепт" гаранта його шляху до миру. Тож, Епіфанію треба молитись за Україну і за ПЦУ, бо Зеленському "в очі" скоро скажуть цілувати руку Кирилла.
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