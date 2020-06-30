Мир узнал о Гарри Поттере 23 года назад: 10 удивительных фактов о фильмах и книгах

Ровно 23 года назад мир узнал о литературном персонаже, мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер. Так, именно в этот день, 30 июня 1997 года, была опубликована первая книга британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Всего в серию вошло семь книг, которые вышли тиражом более 400 миллионов экземпляров, возглавив список самых продаваемых серий романов в истории. К годовщине выхода первой книги писательницы OBOZREVATEL предлагает узнать 10 самых удивительных фактов о Гарри Поттере.

1. На первом занятии по зельеварению профессор Снегг спросил Гарри Поттера, что будет, если смешать порошок корня асфоделя с настойкой полыни? На языке цветов, который использовался в Викторианскую эпоху, асфодель означает "лилия", символизировавшую вечное сожаление о ком-то. Полынь в свою очередь обозначает горечь потери. Поэтому вопрос профессора можно понять как "Я горько сожалею о смерти Лили" (Лили – мать Гарри, которую Снегг сильно любил на протяжении всей жизни).

Гермиона, Гарри и Рон кадр фильма

2. В фильмах о Гарри Поттере использовали необычные метлы. Они были изготовлены из титана, применяющегося в авиации, – для особой прочности, которая необходима при съемках спецэффектов.

3. В экранизации фильма "Гарри Поттер и философский камень" в момент, когда герои поднимаются по лестницам, можно заметить портрет Анны Болейн на стене – жены короля Англии Генриха VIII Тюдора. Ее казнили по обвинению в том, что она ведьма.

Портрет Анны Болейн в фильме "Гарри Поттер и философский камень" кадр фильма

Портрет Анны Болейн в фильме "Гарри Поттер и философский камень" esquire.ru

4. Во время съемок фильмов о Гарри Поттере гримеры нарисовали шрам в виде молнии 5 тысяч 800 раз. Дэниэлу Рэдклиффу рисовали 2 тысячи раз, остальные – дублерам. Также Рэдклифф перемерил 160 пар круглых очков.

5. Джоан Роулинг признала, что пара Гарри и Гермионы была вполне возможна. В интервью журналу Wonderland в 2014 году писательница отметила, что "написала об отношениях Рона и Гермионы, чтобы исполнить свое желание". Она также рассказала, что "в каком-то смысле Гарри и Гермиона лучше друг другу подходят" и что одна сцена с ними в палатке в "Дарах Смерти" вызвала у нее "много эмоций". "Я не говорила об этом [Стиву] Кловзу, но когда он писал сценарий, то почувствовал то же самое в том же самом месте", – добавила она.

Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер кадр фильма

6. Заставки к фильмам о Гарри Поттере темнеют с каждой частью, как и сами фильмы. А на логотипе Warner Bros. в "Гарри Поттер и Кубок огня" можно заметить отражение Нагайны.

7. Директор школы чародейства "Хогвартс" Альбус Дамблдор на самом деле – гей. Так, в 2007 году, когда Джоан Роулинг спросили, влюблялся ли когда-нибудь Дамблдор, она ответила, что всегда считала его геем, который был влюблен в Гриндевальда.

8. В фильме "Гарри Поттер и узник Азкабана" на несколько секунд появляется солист группы The Stone Roses Йан Браун. Музыкант сыграл в эпизоде волшебника, сидящего в пабе "Дырявый котел", когда туда в начале фильма приезжает Гарри Поттер на волшебном трехэтажном автобусе.

По уверению Джоан Роулинг, профессор Дамблдор был геем кадр фильма

9. В шестом фильме, "Гарри Поттер и Принц-полукровка", на окне в спальне маленького Тома Реддла можно увидеть семь камней – пророчество того, что Волан-де-Морт разделит свою душу на семь крестражей.

10. Летающий "Форд Англия", на котором Гарри и Рон врезались в Гремучую иву и который потом по книге спасает их от гигантских пауков, можно увидеть в городе Орландо возле аттракциона "Испытание дракона": сразу за мостом, перед входом в замок.

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