"Мир услышал правду!" Филарет оправдался за интервью пропагандистам Кремля

Патриарх Филарет заявил, что "враждебному" пропагандистскому каналу "Россия 24" дал "правдивую информацию" относительно церковных дел Украины.
В интервью "Громадському" Филарет пожаловался, что украинские СМИ часто перекручивают его слова, поскольку "направлены на уничтожение Киевского патриархата".
"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу", - сказал Филарет.
"Он [российский канал] не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - заявил он.
При этом Филарет добавил, что возможно "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".
Патриарх Филарет
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в начале мая внезапно решил восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Позже Филарет собрал "собор", на котором отверг Томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП.
В ответ ПЦУ лишила Филарета права управления Киевской епархией, а также контроля над местными храмами и монастырями.
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