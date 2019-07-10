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"Мир услышал правду!" Филарет оправдался за интервью пропагандистам Кремля

3.8т Читать материал на украинском

Патриарх Филарет заявил, что "враждебному" пропагандистскому каналу "Россия 24" дал "правдивую информацию" относительно церковных дел Украины.

В интервью "Громадському" Филарет пожаловался, что украинские СМИ часто перекручивают его слова, поскольку "направлены на уничтожение Киевского патриархата".

"Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу", - сказал Филарет.

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"Он [российский канал] не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Одни обращают внимание на то кому дал интервью, а вторые обращают, что сказал патриарх. Так вот надо обращать внимание на то, что сказал патриарх, а не кому сказал", - заявил он.

При этом Филарет добавил, что возможно "ошибся в том, что дал интервью такому каналу".

Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Радио Свобода

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Тема
российская пропаганда
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
ПЦУ УПЦ КП
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