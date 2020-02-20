"Мир только после победы": Сенцов раскритиковал план Зеленского по Донбассу

Украинская власть предлагает договориться с убийцами, но это невозможно после шести лет войны на Донбассе.

Об этом в Facebook в годовщину Майдана сообщил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов.

"Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковича, его сообщников и убийц-беркутовцев. Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Януковичем, их встретили крики "Ганьба!". А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил нашу общую требование: "Никаких переговоров с убийцами! Только отставка " И Янукович сбежал. На руках у Путина гораздо больше украинской крови", – отметил он.

Зеленский и Сенцов

Сенцов подчеркнул, что нынешняя власть "не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал".

"После почти шести лет войны мы имеем ситуацию, когда нам снова предлагают договориться с убийцами. Легализовать ставленников оккупантов, патрулировать вместе с ними границу, дать воду в Крым и тому подобное", – негодовал он.

Сенцов добавил, что украинцы хотят мира в своей стране, но только после победы.

"Вряд в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все стремимся к миру, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы!" – подытожил он.

Напомним, что 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает идею патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями террористических "ЛНР" и "ДНР", а также ОБСЕ.

По словам Зеленского, такие совместные патрули помогут обеспечить безопасность во время подготовки к проведению местных выборов на Донбассе. Ранее он не исключал, что они могут состояться уже осенью 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Сенцов назвал 18 февраля 2014 года, когда происходили столкновения на Майдане, самой важной ночью в своей жизни.

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