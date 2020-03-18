Сейчас меня гораздо больше интересует, что будет даже не с экономикой. Новую волну кризиса прогнозировали давно и она была неизбежна, т.к. причины глобального экономического кризиса 2008-2009 не были преодолены. Просто "залили " деньгами.
Сейчас, кстати, судя по действиям ФРС, Европейского Центробанка, Китая , РФ и др. игроков будут так же решать проблемы в финансах и экономике.
Гораздо больше меня интересует, что произойдёт с обществами по всему миру. Все больше размышляя над этим склоняюсь к выводу, что мы становимся свидетелями ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В КИБЕРЭРУ.
Вернее, его стремительного ускорения, т.к. этот процесс начался еще в 1970-х с изобретения микропроцессора, персонального компьютера и развития НТР. Но уже в "00-х", особенно с изобретением социальных сетей этот процесс получил значительное ускорение. Сегодня алгоритмы в Фэйсбуке ( и не только) устроены так, что вам "подсовывают" в ленту новости, по интересующим вас темам на основе анализа ваших лайков, ссылок и прочей активности в сети.
И вот на наших глазах в течении последних недель происходит то, что еще вчера казалось немыслимым. Каждый день мы читаем новости о том, как власти все большего количества государств по всему миру ограничивают перемещение людей, вводя карантин. Закрываются все общественные места, развлекательные центры, кинотеатры, шопинг-моллы, дискотеки, рестораны, кафе....
В Киеве с сегодняшнего вечера закрывают даже метро, что является главным транспортом для миллионов людей.
Более того, за нарушение правил карантина вводятся многотысячные штрафы, что является "дубиной" в обществах со слабой самоорганизацией людей, или где люди критически относятся к запретам и ограничениям со стороны власти.
Иными словами, складывается впечатление, что в условном "глобальном правительстве" было принято решение, которое синхронно выполняется в "национальных квартирах" местными властями.
Это при том, что я не сторонник теорий заговоров и прочей конспирологии.
Возникает естественный вопрос, а куда и как сотни миллионов людей (а в Китае так вообще под миллиард) по всему миру будут тратить неожиданно появившееся у них время? Особенно люди до 40? Абсолютное большинство уходит в сеть. Именно в интернет большинство людей до 40-45 уже сегодня ищут и смотрят кино, программы, даже ТВ. Не говоря уже о соцсетях , общение в которых в последние годы и при свободе передвижения все больше заменяло общение в "реале". Но если до марта 2020 оно было ограничено рабочим временем (во время которого "офисный планктон" все равно умудрялся "сжигать" часок-другой) , походами в супермаркеты, шоппингом прочими обязательными повседневными обязательствами то теперь... Когда запрещены скопления более 10 чел, либо выход без средств защиты (которых в Украине в принципе пока нет), все закрыто...
Остается что? ИНТЕРНЕТ! Благо, найти тут можно что угодно... И люди уже давно "подсели" на "Фейсбук", инстаграм, Телеграмм, Ютюб и прочие агрегаторы и сети, которых становится с каждым днем все больше...
Дети, так те вообще уже полностью перешли " в телефон"... Им в принципе УЖЕ не интересен реал. Оторвать от телефона, планшета или компьютера детей становится реальной проблемой для родителей. Им уже неинтересны игры, в которые играли их родители, им не нравится физическая активность... Даже на улице они собравшись "в кучу" смотрят Ютюб или играют в игры, что уже кардинальным образом сказывается на их здоровье в худшую сторону.
И чем дольше будет карантин , тем больше люди будут уходить в киберпространство. А как показывает практика, это вход в один конец... Столь заманчив уже стал этот кибермир...Уже врачи давно говорят о зависимости от соцсетей , селфи, которые так быстро полюбились всем, уже официально признано психическим заболеванием...
Еще один важный фактор и "дубина" - СТРАХ. Людей пугают новостями, нагнетают панику все больше с каждым днем. Какая нормальная реакция здоровой психики? Отвлечься на что-нибудь приятное, успокоивающее... И тут как тут " Гугл": " Чего изволите? Комедия, ужас, приключения, порно? Все что захотите!"
Так что, подводя итог, отмечу: чем дольше продлится карантин и чем обширнее он будет вводиться по всему миру, тем глубже люди по всему миру будут погружаться в КИБЕРМИРЫ, уходя из реального. Где так много проблем, забот, опасностей , болезней, кризисов и прочих проблем...
В общем, добро пожаловать в новую реальность, господа! Мир уже никогда не будет прежним!
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