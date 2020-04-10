После первой волны коронавируса мир накроет вторая, но есть большая вероятность, что она будет менее агресивной, количество тяжелых случаев уменьшится.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита. По его словам, к тому времени больше внимания по защите будут уделять людям с высоким риском инфицирования, соответственно для других меры предосторожности будут не такими мощными.

"Мир накроет вторая волна вируса, и людям нужно научиться жить в новых условиях. Вирус очень быстро меняется. Это – живое существо и ему нужна среда обитания – человек. Если он будет быстро убивать своего хозяина, то погибнет вместе с ним. Ему это невыгодно, поэтому в плане симптоматики вирус может ослабевать. Вполне вероятно, что симптоматика второй волны будет менее ужасной, чем сейчас. Люди сосредоточатся на тех больных, у которых высокий риск инфицирования, и предложат меры именно для них. А для остальных они не будут такими мощными", – предположил врач.

Коронавирус

Она напомнил, что 80% случаев инфицирования уже и сейчас протекают легко и общая статистика смертности не такая уж и страшная, что является "парадоксом любой эпидемии, ведь для людей каждая смерть – это трагедия".

Полную версию интервью с Владимиром Курпитой читайте на днях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского вирусолога Надежды Жлобак, коронавирус, как и любое респираторное заболевание, будет распространяться не только в Китае, но и во всем мире и человечество никуда от этого не денется.