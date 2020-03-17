Минздрав заявил о новой фазе борьбы с коронавирусом в Украине. Видео

В последние дни украинцы вошли в новую фазу борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом заявил в видеообращении министр здравоохранения Украины Илья Емец. По его словам, министерство переформатирует работу всех соответствующих инстанций и государственных органов в усиленный круглосуточный режим (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Илья Емец Минздрав

Емец подчеркнул, что украинская власть действует синхронно и слаженно по всей вертикали для минимизации вреда от вируса и защиты украинцев.

"На передовой этой борьбы находятся наши украинские врачи. Они находятся в эпицентре болезни, и каждый день рискуют своей жизнью, спасая пациентов", – отметил он.

Министр добавил, что объединение всех медиков становится крайне важным для победы над эпидемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 марта одобрила надбавки для медработников на 200% в условиях борьбы с коронавирусом.

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