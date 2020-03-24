Минздрав заявил о 97 больных коронавирусом: данные на 24 марта

В Украине состоянием на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Об этом на брифинге МОЗ Украины во вторник, 24 марта, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев: 10 в Киевской и 1 в Тернопольской области. Сегодня уже подтвердилось 13 новых случаев заражения в Чернивецкой области. Мы имеем 84 подтвержденных факта заражения коронавирусом за минувшие сутки. Плюс 13 больных за сегодня, итого – 97 случаев заражения", – сообщи он.
Коронавирус в Украине
Также Ляшко призвал население носить медицинские маски для защиты от вируса. Он заверил, что отечественная промышленность наращивает производство и вскоре дефицита защитных средств не должно быть в Украине.
Напомним, что коронавирус поразил уже более 386 тысяч человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время как в Китае пошла на спад.
Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеров Украине попросили придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения
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