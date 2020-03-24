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24 марта • обновлено в 14:04
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Минздрав заявил о 97 больных коронавирусом: данные на 24 марта

15.4т
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В Украине состоянием на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом на брифинге МОЗ Украины во вторник, 24 марта, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"За последние сутки зарегистрировали 11 новых случаев: 10 в Киевской и 1 в Тернопольской области. Сегодня уже подтвердилось 13 новых случаев заражения в Чернивецкой области. Мы имеем 84 подтвержденных факта заражения коронавирусом за минувшие сутки. Плюс 13 больных за сегодня, итого – 97 случаев заражения", – сообщи он.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Также Ляшко призвал население носить медицинские маски для защиты от вируса. Он заверил, что отечественная промышленность наращивает производство и вскоре дефицита защитных средств не должно быть в Украине.

Напомним, что коронавирус поразил уже более 386 тысяч человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время как в Китае пошла на спад.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионеров Украине попросили придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
То ли еще будет ой-ей-ей...
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
но в аптеках их нет.масок в смысле.
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Valyun Aklyk, всмысле они есть. Но, что они, что до одного места дверца. Они НИКОМУ и НИЧЕМ не помогут. Зато вместо старых2-50 стоят 20.
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