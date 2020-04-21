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21 апреля • обновлено в 16:15
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Минздрав запустил мощную акцию в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Украине

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Министерство здравоохранения Украины начало Всеукраинскую кампанию #ПідтримуюЛікарів, символом которой стала красная лента.

Как сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо", верифицированном Минздравом, красная лента с узелком является символом единения и солидарности с украинскими медиками. Она как бы объединяет украинцев и врачей в одну линию поддержки.

OBOZREVATEL также присоединился к акции и призывает коллег поддержать. Присоединиться можно, разместив красную ленту с узелком на страницах изданий, в эфире телеканалов, профилях в социальных сетях или завязав на запястье.

Минздрав запустил мощную акцию в поддержку врачей, которые борются с COVID-19 в Украине

Кроме того, можно поделиться этим призывом через рамку для фото в Facebook от Минздрава Украины.

"Не сторонитесь благодарить медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной болезнью и спасение человеческих жизней", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов и врачи-инфекционисты обратились к украинцами с просьбой не относиться легкомысленно к коронавирусу и не поддаваться ложному чувству безопасности.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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