Минздрав забил тревогу из-за скачка количества пневмоний в Украине

В Украине после смягчения карантина был зафиксирован стремительный скачок статистики пневмоний, многие из которых – осложнения после коронавируса.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что, согласно решению Минздрава, был расширен перечень и алгоритм ПЦР-тестирования. В том числе туда были добавлены все случаи пневмонии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"То есть независимо от того, есть ли симптомы коронавирусной болезни или нет, мы тестируем все без исключения пневмонии, которые регистрируются в Украине. Почему это важно? Потому что основным осложнением при COVID-19 является пневмония, развивается все из-за пневмонии, которая очень тяжело проходит и очень часто приводит к летальному исходу", – пояснил чиновник.

По словам Степанова, в середине апреля в Украине обнаруживалось примерно 5061 пневмоний. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря карантинным ограничениям. Поэтому на 11 мая удалось выйти уже на показатель 2143 пневмонии в неделю. Однако сейчас он вырос до более 4000 пневмоний за неделю.

"Основная часть – это осложнения от коронавируса. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем украинцам – COVID-19 – это не шутки, это не игрушки. Это очень серьезная болезнь. Задумайтесь о своем здоровье, своей жизни, здоровье своих близких. И пользуйтесь всеми рекомендациями Минздрава", – призвал министр украинцев.

"Поверьте, это не трудно просто пользоваться маской во всех местах большого скопления людей: когда вы заходите в транспорт, в здание, в спортзал, в ТРЦ, любой магазин. Придерживайтесь социальной дистанции, это просто 1,5 м друг от друга. И пользуйтесь антисептиками", – добавил он.

Степанов заверил, что соблюдение этих правил сразу очень существенно снижает риск инфицирования коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 июня коронавирус в Украине подтвержден уже у 43 627 человек, из которых у 646 его обнаружили за минувшие сутки. Жертвами пандемии стали 1147 пациентов, из которых 18 – за последние сутки. При этом побороть болезнь удалось 19027 пациентам (+93).