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4 июня • обновлено в 10:18
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Минздрав введет новые правила проверки на COVID-19 в аэропортах

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Минздрав разработает отдельные правила тестирования пассажиров в аэропортах на коронавирус (COVID-19).

Об этом на брифинге в четверг, 4 июня, рассказал глава министерства Максим Степанов. Чиновник добавил, что правила тестирования разработают с учетом европейского опыта и условий стран-партнеров в Европе.

"Сейчас разрабатываем правила с учетом европейского опыта и требований, которые будут предъявлять наши европейские партнеры или другие страны, в которых уже открыто международное авиасообщение", – сказал он.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Степанов отметил, что вскоре Минздрав опубликует подробные правила на сайте министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Украерорух" сообщило, какие страны намерены возобновить международное авиасообщение после смягчения карантина из-за пандемии коронавируса (COVID-19).

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) в рамках ослабления карантина с 15 июня возобновит международные рейсы. В этот день запланировано только один вылет за границу, но уже в следующий (16 июня) – 12.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
самолет Министерство здравоохранения
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