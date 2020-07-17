Минздрав впервые показал график по заболеваемости COVID-19 в Украине за неделю

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения впервые обнародовал график по ситуации с эпидемией COVID-19 в Украине за неделю.

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По данным, которые обнародованы на странице ЦОЗ в Facebook, с 10 по 16 июля в стране зафиксировано 4 421 новый случай заболевания. При этом 4 108 пациентов выздоровели и 84 скончались. Также было проведено 68 022 ПЦР-исследования.

По итогам недели, количество активных больных возросло на 269. Больше всего их во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

График заболеваемости коронавирусом за неделю. Facebook ЦОЗ

В ЦОЗ пообещали каждую пятницу публиковать недельную сводку по ситуации с коронавирусом в Украине.

Facebook ЦОЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине официально подтверждены 57 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 809 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 456 человек (+11 за сутки), а 29 769 пациентов (+838) полностью побороли болезнь.