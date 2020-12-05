Минздрав в 2021 году планирует вакцинировать от COVID-19 половину населения Украины

Министерство здравоохранения Украины в 2021 году намерено охватить прививками от коронавируса половину населения страны.

Так, вакцинировать планируется 21 миллион человек. Об этом во время встречи с журналистами сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

В частности, прививки будут предусмотрены для людей, которые входят в группу риска по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями, а также возрастом. К ним относятся:

работники медицины, включая сотрудников, которые непосредственно участвуют в борьбе с коронавирусом – 402,2 тысячи человек;

военнослужащие – участники Операции объединенных сил – 41 тысяча человек;

социальные работники – 156,9 тысячи;

учителя и другие работники образования – 1,43 миллиона;

лица, которые проживают в учреждениях длительного ухода, а также персонал этих учреждений – 136,5 тысячи;

люди возрастом от 60 лет – около 9,8 миллиона человек;

взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями – 6,37 миллиона;

работники структур госбезопасности: военные, полиция, Национальная гвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям – 570,7 тысячи;

заключенные в СИЗО или тюрьмах, а также сотрудники этих учреждений – 65,8 тысячи;

другие профессиональные группы и категории населения – 1,72 миллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что первые вакцины от COVID-19 ожидаются в Украине уже в первом квартале 2021 года.