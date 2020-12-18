Минздрав упростил украинским больницам закупку лекарств для больных COVID-19

Для того, чтобы обеспечить оперативную закупку лекарств для больных COVID-19 в регионах Украины, Министерство здравоохранения разработало специальные изменения.

В частности, как отметил глава ведомства Максим Степанов, правительство упростило приобретение препаратов, не включенных в Национальный перечень основных лекарственных средств. Брифинг с его участием транслировался на YouTube-канале Кабинета министров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кроме того, был поддержан проект постановления о других вещах. А именно – по расширению перечня товаров, медицинских изделий, которые ввозятся на территорию Украины и освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, а также используются для борьбы с COVID-19", – рассказал Степанов.

"Благодаря этому, был дополнен перечень новыми позициями: тест-системы для количественного определения антител, антиген на коронавирус различными методами и дополнительное оборудование, которое используется для проведения лабораторной диагностики", – добавил министр.

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