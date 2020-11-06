Минздрав Украины обновил список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон

Министерство здравоохранения Украины 6 ноября опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщается на сайте Минздрава, в перечень вошли около 200 государств-членов Всемирной организации здравоохранения.

Так, в "красный" список попали 46 стран. В частности, Польша, Грузия, Хорватия, Австрия, США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Италия, Словакия.

Напомним, что после возвращения из "красных" государств украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома". Досрочное прекращении такого домашнего карантина возможно после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Отметим, что относительно 12 государств нет данных о заболеваемости COVID-19.

При этом Украина в обновленном перечне в очередной раз оказалась на границе "зеленой" и "красной" зон. По состоянию на 6 ноября показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 275,2 активных случая на 100 тысяч населения.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на коронавирус методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

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