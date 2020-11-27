Минздрав Украины обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Таша Адамович Общество 16:24, 27.11.2020 Обновлено: 16:44, 27.11.2020

Министерство здравоохранения Украины 27 ноября обновило список "красной" и "зеленой" зон относительно ситуации с распространением коронавируса.

В "красную" попали 38 стран (неделей раньше – 44), свидетельствует публикация на официальном сайте Минздрава. В Украине показатель заболеваемости составил 451,8 (неделей раньше – 392,6).

Самые высокие темпы распространения болезни – свыше 1 тыс. на 100 населения – зафиксированы в пяти странах: Черногории, Люксембурге, Грузии, Андорре и Сербии.

На минувшей неделе в этот список входили семь стран: Ангола, Черногория, Люксембург, Чехия, Швейцария и Лихтенштейн.

Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам военного эпидемиолога Сергея Кравченко, для Украины эффективным будет введение локдауна на 60 дней.

Он пояснил, что сроки инкубационного периода COVID-19 составляют от 1 до 14 суток, редко – до 21. Кроме того, после проявления первых симптомов человек заразен еще минимум 10 дней. Поэтому, чтобы разорвать цепочку передачи болезни, жесткий карантин нужно вводить на два месяца, считает он.

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