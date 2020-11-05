Минздрав решил расширить диагностику экспресс-тестами: кто их получит

Министерство здравоохранения Украины решило расширить диагностику коронавируса экспресс-тестами.

Вчера, 4 ноября, Кабинет министров перепрофилировал в системе здравоохранения средства для закупки первой партии экспресс-тестов, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что дополнительно выделилось 80 млн грн.

Кроме того, выделен 1 млрд гривен для дальнейшей закупки экспресс-тестов, которые будут доставлены семейным врачам, мобильным бригадам и медучреждениям, которые продолжают госпитализировать больных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.