Минздрав рекомендовал закрыть пляжи в Киеве и пяти областях Украины: список

Министерство здравоохранения Украины из-за отклонения показателей качества воды рекомендовало закрыть ряд пляжей в Киеве, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, в воде была обнаружена кишечная палочка.

В Киеве кишечная палочка найдена на пляже "Пуща-Водица" . А пляжи "Вербный", "Пуща-Водица"(5-7 линия ) на реке Горенка не соответствуют качеству по химическим показателям.

В Донецкой области рекомендовали закрыть пляж около гостиницы "Турист" в Мариуполе. Возле населенного пункта Ялта обнаружили бактерию v. Parahaemolуtiсus, которая может вызвать желудочные заболевания.

В Запорожской области кишечную палочку нашли на пляже "Центральный – левая сторона", Запорожье. Также рекомендовали закрыть пляж "Солнечный" в Энергодаре, а на пляже "Правый берег" в Запорожье вода не соответствует химическим показателям.

В Николаеве кишечную палочку нашли на пляжах "Чайка", "Прибой" и "Стрелка". Также рекомендовали закрыть пляж в Первомайске.

На Одесщине вредные бактерии обнаружили на пляже "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана.

В Херсонской области кишечную палочку нашли на пляже в Новой Каховке.

Медики рекомендовали установить щиты о запрете купания. Пробы воды эксперты исследовали с 19 по 25 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на всех муниципальных пляжах появились желтые флаги, означающие, что там "купаться не рекомендуется".