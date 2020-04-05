Украинские больницы готовятся дать бой коронавирусу: глава Минздрава озвучил важный шаг

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5 апреля • обновлено в 23:17
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Минздрав проверил больницы для пациентов с коронавирусом

3.7т
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Министерство здравоохранения Украины провело оценку потребностей в оборудовании, препаратах, средствах индивидуальной защиты всех 242 больниц, которые будут бороться с коронавирусом в стране.

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Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов во время включения в эфир ТСН, передает пресс-служба Минздрава.

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"Это было первое задание, которое передо мной поставил в частности президент: чтобы я проанализировал ситуацию с обеспечением врачей. Сегодня я провел совещание, и уже создана общая по Украине база всех больниц, предназначенных для борьбы с коронавирусом: все потребности, все, что у них есть сейчас, когда и что им надо поставить", – сказал Степанов.

Он отметил, что медицинские учреждения больше всего нуждаются в средствах индивидуальной защиты, в том числе костюмах и респираторах.

"Это все нужно в сотнях тысяч единиц. Мы работаем над этим, регулярно получаем поставки и сразу рассылаем все по регионам. Я еще раз хочу подчеркнуть: мой приоритет – создать защищены и достойные условия для наших врачей", – сказал министр.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине вечером 5 апреля подтвердили 1308 случаев COVID-19, среди которых 37 летальных. 28 людей выздоровели.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
болезнь инфекция вирус Министерство здравоохранения
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
МОЛНИЯ! МОЛНИЯ!: США вводят войска в Нью-Йорк. В город направлены более тысячи солдат и офицеров. ___.---.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Zhikharev Dmitry, полк "Азов"? Вот они там славно помарадерствовали бы!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни, гроши у вас есть на обеспечение оснащение больниц, обеспечения врачей, лекарства и питание для тысяч больных?
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