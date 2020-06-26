Минздрав призвал усилить контроль за карантином в Украине

Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.

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На ежедневном брифинге глава ведомства Максим Степанов отметил, что за этим должны следить соответствующие органы, чтобы пандемия не набирала обороты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Минздрав обращается в контролирующие органы по поводу усиления контроля в транспорте, прежде всего людей, которые отвечают за перевозку граждан. В супермаркетах, других учреждениях, чтобы там действительно было контролируемо. Там, где может быть максимальная передача вируса и инфицирования", – объяснил он.

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