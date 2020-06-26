Минздрав призвал усилить контроль за карантином в Украине
Министерство здравоохранения Украины призвало усилить контроль за соблюдением мер безопасности в транспорте, магазинах и других местах скопления людей.
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На ежедневном брифинге глава ведомства Максим Степанов отметил, что за этим должны следить соответствующие органы, чтобы пандемия не набирала обороты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Минздрав обращается в контролирующие органы по поводу усиления контроля в транспорте, прежде всего людей, которые отвечают за перевозку граждан. В супермаркетах, других учреждениях, чтобы там действительно было контролируемо. Там, где может быть максимальная передача вируса и инфицирования", – объяснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро пятницы, 26 июня, в Украине официально подтверждено 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1109 было обнаружено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом.
От COVID-19 в стране умерли уже 1086 человек, а 18 299 пациентов (+541) полностью побороли болезнь.
В связи с этим Степанов обратился к украинцам и призвал их выполнять три правила безопасности: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.