Минздрав предупредил о риске новой вспышки болезней на западе Украины

В западных областях Украины из-за наводнений может произойти вспышка кишечной инфекции.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что ситуация с медицинскими учреждениями в регионе стабильная.

"Кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно. Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит", – сказал глава Минздрава.

Также Степанов уточнил, что всего в результате наводнения подтоплены 11 медицинских учреждений. При этом он заверил, что ситуация полностью контролируемая.

Как сообщал OBOZREVATEL, эколог рассказала, что к столь масштабным наводнениям на западе Украины, помимо погодных условий, привела вырубка лесов, засоренность, а также хаотическое строительство гидротехнических сооружений и жилых домов на запрещенных территориях.