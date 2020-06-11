Минздрав предложит новые меры из-за роста заболеваемости COVID-19 – Степанов

В Украине за минувшие сутки рекордно выросло число новых больных COVID-19 – 689. Поэтому в стране намерены принять новые меры из-за роста заболеваемости.

Такое заявление на брифинге в четверг, 11 июня, сделал глава Минздрава Максим Степанов. Министр также указал, что в Украине растет число летальных случаев.

"Вчера (10 июня – Ред.) 23 человека, сегодня – 21. Когда мы вводили смягчение карантина, он был просчитан с учетом мер безопасности. Но почему-то все решили, что их можно не придерживаться полностью", – отметил он.

Степанов добавил, что с учетом роста новых больных, Минздрав будет предлагать введение определенных новых мер безопасности.

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