Минздрав пояснил, как правильно утилизировать использованные маски и перчатки

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы относительно того, как правильно носить, снимать и утилизировать медицинскую маску и перчатки.

Так, в организации подчеркнули, что неправильное использование данных средств защиты снижает их эффективность. Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.

Как говорится в сообщении, маска, помимо того, что уменьшает выделения возбудителей болезней из дыхательных путей, также предупреждает лишние прикосновения руками к лицу, снижая риск занесения инфекции.

Как правильно надевать маску

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, надавите в районе носовой пластины.

Маску следует менять, как только она стала влажной.

Маску следует менять каждые четыре часа.

Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

Нельзя использовать маску повторно.

Нельзя использовать марлевые маски, они не дают должного уровня защиты.

Маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу, снижая риск занесения инфекции Центр общественного здоровья / Facebook

Как снимать маску

Не прикасайтесь к ее внешней поверхности;

снимите маску с резинки;

сверните и выбросьте в закрытый контейнер для отходов.

Когда следует использовать перчатки

Когда есть предвиденный непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передающимися контактным путем;

во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными;

перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Маску следует менять, как только она стала влажной Pixabay

Как снимать перчатки

Зацепите перчатку на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;

держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Кроме того, в МОЗе напомнили, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно: микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры изделия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОЗ рассказали, как правильно носить тканевую маску.