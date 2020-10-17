Минздрав пояснил, как правильно утилизировать использованные маски и перчатки

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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  • Нельзя использовать маску повторно

  • Нельзя использовать марлевые маски: они не дают должного уровня защиты

  • Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты

Неправильное использование маски и перчаток снижает их эффективность

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы относительно того, как правильно носить, снимать и утилизировать медицинскую маску и перчатки.

Так, в организации подчеркнули, что неправильное использование данных средств защиты снижает их эффективность. Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.

Как говорится в сообщении, маска, помимо того, что уменьшает выделения возбудителей болезней из дыхательных путей, также предупреждает лишние прикосновения руками к лицу, снижая риск занесения инфекции.

Как правильно надевать маску

  • Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, надавите в районе носовой пластины.

  • Маску следует менять, как только она стала влажной.

  • Маску следует менять каждые четыре часа.

  • Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.

  • Нельзя использовать маску повторно.

  • Нельзя использовать марлевые маски, они не дают должного уровня защиты.

Маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу, снижая риск занесения инфекции

Как снимать маску

  • Не прикасайтесь к ее внешней поверхности;

  • снимите маску с резинки;

  • сверните и выбросьте в закрытый контейнер для отходов.

Когда следует использовать перчатки

  • Когда есть предвиденный непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

  • когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передающимися контактным путем;

  • во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными;

  • перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Маску следует менять, как только она стала влажной

Как снимать перчатки

  • Зацепите перчатку на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;

  • держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;

  • просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.

Кроме того, в МОЗе напомнили, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно: микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры изделия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОЗ рассказали, как правильно носить тканевую маску.

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