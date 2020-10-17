Минздрав пояснил, как правильно утилизировать использованные маски и перчатки
Нельзя использовать маску повторно
Нельзя использовать марлевые маски: они не дают должного уровня защиты
Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы относительно того, как правильно носить, снимать и утилизировать медицинскую маску и перчатки.
Так, в организации подчеркнули, что неправильное использование данных средств защиты снижает их эффективность. Соответствующие рекомендации были опубликованы на странице учреждения в Facebook.
Как говорится в сообщении, маска, помимо того, что уменьшает выделения возбудителей болезней из дыхательных путей, также предупреждает лишние прикосновения руками к лицу, снижая риск занесения инфекции.
Как правильно надевать маску
Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, надавите в районе носовой пластины.
Маску следует менять, как только она стала влажной.
Маску следует менять каждые четыре часа.
Нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, вымойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком.
Нельзя использовать маску повторно.
Нельзя использовать марлевые маски, они не дают должного уровня защиты.
Как снимать маску
Не прикасайтесь к ее внешней поверхности;
снимите маску с резинки;
сверните и выбросьте в закрытый контейнер для отходов.
Когда следует использовать перчатки
Когда есть предвиденный непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, передающимися контактным путем;
во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными;
перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.
Как снимать перчатки
Зацепите перчатку на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите;
держите снятую перчатку другой рукой в перчатке;
просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой.
Кроме того, в МОЗе напомнили, что перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно: микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры изделия.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОЗ рассказали, как правильно носить тканевую маску.