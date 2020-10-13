Минздрав потребует запретить массовые мероприятия в Украине

В Украине потребуют полностью запретить массовые мероприятия в "красной" зоне, а в "зеленой" ограничить их до 50 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV. Предложение рассмотрят 13 октября на заседании Кабинета министров.

"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим про адаптивный карантин", –подчеркнул министр.

По словам Степанова, правило "один человек на количество метров" не работает, поскольку все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей.

"А потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших", – сказал он.

Зоны карантина в Украине.

Карантин в Украине усилят.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.