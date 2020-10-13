Минздрав потребует запретить массовые мероприятия в Украине
Полностью предлагают запретить мероприятия в "красной" зоне
Ограничить до 50 человек – в "зеленой"
И до 30 человек – в "желтой" зоне карантина
В Украине потребуют полностью запретить массовые мероприятия в "красной" зоне, а в "зеленой" ограничить их до 50 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV. Предложение рассмотрят 13 октября на заседании Кабинета министров.
"Мы считаем, что надо полностью, стопроцентно, запретить любые массовые мероприятия более 50 человек в зеленой зоне, более 30 человек в желтой, 20 в оранжевой и полностью в красной зоне, если мы говорим про адаптивный карантин", –подчеркнул министр.
По словам Степанова, правило "один человек на количество метров" не работает, поскольку все равно кто-то пытается провести мероприятия, аргументируя это улицей.
"А потом мы видим рост в городе или регионе количества заболевших", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря 2020 года из-за роста случаев заболевания коронавирусом.