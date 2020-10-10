Минздрав показал загруженность больниц из-за COVID-19: в 4 областях занято более 70% коек

Средний показатель загруженности коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19, составляет 59,4%. При этом в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях он превышает 70%.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из оперативной информации по распространению коронавируса в Украине, опубликованной 10 октября Министерством здравоохранения. Отметим, что норма составляет менее 50%.

Только в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях загруженность коек ниже граничного уровня. Во всех остальных областях показатель превышает норму.

В Киеве больными коронавирусной инфекцией заполнены 69% коек.

Загруженность коек в Украине.

Коронавирус в Украине.

Госпитализация больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал проблему с очередями на ПЦР-тестирование на коронавирус в Украине. Он рассказал, как "выкручиваются".