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13 апреля • обновлено в 00:23
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Минздрав показал темпы распространения коронавируса в Украине по областям

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Коронавирус в Украине быстрее всего распространяется в Черновицкой области и в Киеве.

Как отмечается в сводке Минздрава, по состоянию на 12 апреля на Буковине зафиксировано 432 случая COVID-19, а в столице – 416.

"Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай)", – сказано в сообщении.

Также рост заболеваемости наблюдается в Винницкой, Житомирской, Ривненской, Волынской, Черкасской, Кировоградской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Запорожской и Сумской областях.

Меньше всего случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Минздрав

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

СНБО

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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