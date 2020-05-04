Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Минздрав показал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты

9.1т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение до 6 мая требования к работе парикмахерских и салонов красоты в условиях карантина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Украины появилось 4 мая на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что вышеуказанные заведения по предоставлению услуг красоты в рамках борьбы с эпидемией коронавирусом обязаны:

  • организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.

  • Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

  • Запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.

  • Организовать на входе место для дезинфекции рук.

  • Организовать одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.

  • Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.

  • Работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.

  • Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Парикмахерская

Парикмахерская

ДПА.cv.ua

Также субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также отстранение работников, которые входят в группу риска.

В Минздраве подчеркнули, что, помимо всего, работники обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздерживаться от прикосновений руками к лицу, от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ. В случае появления подозрительных симптомов люди, которые предоставляют населению услуги, обязаны самоизолироваться.

Уборка, дистанция и запись: Минздрав показал, как изменятся правила для салонов красоты

Уборка, дистанция и запись: Минздрав показал, как изменятся правила для салонов красоты

Уборка, дистанция и запись: Минздрав показал, как изменятся правила для салонов красоты

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевченко Олександр
Шевченко Олександр
Ставлю великий хрест на "новому" керівництві санслужби і їх кураторах вище. Дідько з ним, що всередині докумену є відверті "ляпи" щодо санітарного режиму, його все рівно будуть порушувати. Але, "громадське обговрення" протиепідемічних правил це НОНСЕНС!. Правила мають обговорювати професіонали. Давайте ще обговоримо протипожежні правила, правила будівництва споруд, правила надання швидкої медичної допомоги, правила розмінування об'єктів і т.д. А що? Люди ж краще знають.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги