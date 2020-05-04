Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение до 6 мая требования к работе парикмахерских и салонов красоты в условиях карантина.

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Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Украины появилось 4 мая на официальном сайте ведомства.

В документе отмечается, что вышеуказанные заведения по предоставлению услуг красоты в рамках борьбы с эпидемией коронавирусом обязаны:

организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градусов или с признаками ОРВИ.

Прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

Запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью.

Организовать на входе место для дезинфекции рук.

Организовать одновременное пребывание клиентов из расчета не более одного человека на 10 кв. м площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах.

Между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.

Работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки.

Проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Парикмахерская ДПА.cv.ua

Также субъект хозяйственной деятельности обязан обеспечить персонал пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, информирование клиентов насчет ограничений, нанесение маркировки для соблюдения дистанции, влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также отстранение работников, которые входят в группу риска.

В Минздраве подчеркнули, что, помимо всего, работники обязаны регулярно мыть руки не реже чем раз в три часа, прикрывать нос и рот при кашле и чихании согнутой в локте рукой или одноразовой салфеткой, воздерживаться от прикосновений руками к лицу, от контактов с лицами, у которых есть симптомы ОРВИ. В случае появления подозрительных симптомов люди, которые предоставляют населению услуги, обязаны самоизолироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.

Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.

Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.

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