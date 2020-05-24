Минздрав показал новые правила работы детских садов с 25 мая

Виктория Довгань Общество 16:15, 24.05.2020 Обновлено: 16:35, 24.05.2020

Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила работы детских садов, которые откроют в рамках ослабления карантина с 25 мая.

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Требования к дошкольным учреждениям опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook. Они будут касаться как детей, так и лиц, сопровождающих их, а также сотрудников садов.

В частности, в отношении детей будут предприниматься следующие меры:

  • температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;

  • ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;

  • обучение мерам безопасности в игровой форме;

  • гибкий график прогулок и занятий;

  • ограничение количества детей в группах;

  • максимально возможное дистанцирование;

  • ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;

  • ограниченное одновременное питание и пребывание за одним столом;

  • запрет мягких игрушек;

  • полный отказ от многоразовых полотенец;

  • отказ от ковров с длинным ворсом;

  • использование сменной обуви в помещении;

  • увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.

Детсады после карантина
Mukachevo.net

Что касается лиц, которые будут приводить и забирать детей из садика, то от них потребуется:

  • обязательное ношение маски или респиратора;

  • запрет участия родителей в массовых мероприятиях;

  • утренний прием и передача детей в конце дня на улице;

  • дистанционное проведение родительских собраний.

Не менее строгими правила будут и для воспитателей, нянь и обслуживающего персонала детских садов. Они предусматривают:

  • температурный скрининг перед началом смены;

  • использование дезинфектора на входе;

  • дезинфекцию поверхностей каждые два часа и после занятий;

  • влажную уборку с дезинфектором в конце смены;

  • регулярное проветривание помещения;

  • централизованный сбор средств индивидуальной защиты (СИЗ);

  • недоступность для детей мест с использованными СИЗ;

  • временное отстранение лиц из групп риска;

  • мытье рук и обработку дезинфектором минимум каждые 2 часа;

  • наличие 5-дневного запаса СИЗ;

  • наличие жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;

  • воздержание от контакта с больными;

  • самоизоляцию при симптомах респираторного заболевания.

Правила работы дктсадов с 25 мая
Facebook Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что после того, как детские сады в Украине возобновят свою работу, каждая комната в них должна быть обеспечена термометром и гигрометром. Кроме того, группы должны постоянно проветриваться, поскольку сквозняк минимизирует риск заражения коронавирусом.

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