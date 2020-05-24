Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила работы детских садов, которые откроют в рамках ослабления карантина с 25 мая.
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Требования к дошкольным учреждениям опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook. Они будут касаться как детей, так и лиц, сопровождающих их, а также сотрудников садов.
В частности, в отношении детей будут предприниматься следующие меры:
температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;
ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;
обучение мерам безопасности в игровой форме;
гибкий график прогулок и занятий;
ограничение количества детей в группах;
максимально возможное дистанцирование;
ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;
ограниченное одновременное питание и пребывание за одним столом;
запрет мягких игрушек;
полный отказ от многоразовых полотенец;
отказ от ковров с длинным ворсом;
использование сменной обуви в помещении;
увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.
Детсады после карантина
Mukachevo.net
Что касается лиц, которые будут приводить и забирать детей из садика, то от них потребуется:
обязательное ношение маски или респиратора;
запрет участия родителей в массовых мероприятиях;
утренний прием и передача детей в конце дня на улице;
дистанционное проведение родительских собраний.
Не менее строгими правила будут и для воспитателей, нянь и обслуживающего персонала детских садов. Они предусматривают:
температурный скрининг перед началом смены;
использование дезинфектора на входе;
дезинфекцию поверхностей каждые два часа и после занятий;
влажную уборку с дезинфектором в конце смены;
регулярное проветривание помещения;
централизованный сбор средств индивидуальной защиты (СИЗ);
недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
временное отстранение лиц из групп риска;
мытье рук и обработку дезинфектором минимум каждые 2 часа;
наличие 5-дневного запаса СИЗ;
наличие жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
воздержание от контакта с больными;
самоизоляцию при симптомах респираторного заболевания.
Правила работы дктсадов с 25 мая
Facebook Минздрава
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что после того, как детские сады в Украине возобновят свою работу, каждая комната в них должна быть обеспечена термометром и гигрометром. Кроме того, группы должны постоянно проветриваться, поскольку сквозняк минимизирует риск заражения коронавирусом.
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