Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила работы детских садов, которые откроют в рамках ослабления карантина с 25 мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Требования к дошкольным учреждениям опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook. Они будут касаться как детей, так и лиц, сопровождающих их, а также сотрудников садов.

В частности, в отношении детей будут предприниматься следующие меры:

температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа;

ограничение самостоятельного доступа к дезинфекторам;

обучение мерам безопасности в игровой форме;

гибкий график прогулок и занятий;

ограничение количества детей в группах;

максимально возможное дистанцирование;

ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом;

ограниченное одновременное питание и пребывание за одним столом;

запрет мягких игрушек;

полный отказ от многоразовых полотенец;

отказ от ковров с длинным ворсом;

использование сменной обуви в помещении;

увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом.

Детсады после карантина Mukachevo.net

Что касается лиц, которые будут приводить и забирать детей из садика, то от них потребуется:

обязательное ношение маски или респиратора;

запрет участия родителей в массовых мероприятиях;

утренний прием и передача детей в конце дня на улице;

дистанционное проведение родительских собраний.

Не менее строгими правила будут и для воспитателей, нянь и обслуживающего персонала детских садов. Они предусматривают:

температурный скрининг перед началом смены;

использование дезинфектора на входе;

дезинфекцию поверхностей каждые два часа и после занятий;

влажную уборку с дезинфектором в конце смены;

регулярное проветривание помещения;

централизованный сбор средств индивидуальной защиты (СИЗ);

недоступность для детей мест с использованными СИЗ;

временное отстранение лиц из групп риска;

мытье рук и обработку дезинфектором минимум каждые 2 часа;

наличие 5-дневного запаса СИЗ;

наличие жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;

воздержание от контакта с больными;

самоизоляцию при симптомах респираторного заболевания.

Правила работы дктсадов с 25 мая Facebook Минздрава

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что после того, как детские сады в Украине возобновят свою работу, каждая комната в них должна быть обеспечена термометром и гигрометром. Кроме того, группы должны постоянно проветриваться, поскольку сквозняк минимизирует риск заражения коронавирусом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!